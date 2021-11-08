Трамп попал ребенку в голову бейсбольным мячиком

Бывший президент Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию, но кинул бейсбольный мяч и случайно попал в голову ребенка. Об этом сообщает Business Insider.
Инцидент произошел во время визита экс-главы государства на бейсбольный матч в городе Атланта в штате Джорджия. На мероприятии Трамп присутствовал со своей супругой Меланьей.
Мальчик бросил политику мяч, чтобы получить автограф. Трамп вернул мяч, но бросил его так, что тот попал в голову другого ребенка. От удара у того слетела бейсболка.
Отмечается, что никаких серьезных травм пострадавший не получил.
Вашингтон, Зоя Осколкова
Вашингтон. Другие новости 08.11.21
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