Трамп попал ребенку в голову бейсбольным мячиком

Бывший президент Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию, но кинул бейсбольный мяч и случайно попал в голову ребенка. Об этом сообщает Business Insider.

Инцидент произошел во время визита экс-главы государства на бейсбольный матч в городе Атланта в штате Джорджия. На мероприятии Трамп присутствовал со своей супругой Меланьей.

Мальчик бросил политику мяч, чтобы получить автограф. Трамп вернул мяч, но бросил его так, что тот попал в голову другого ребенка. От удара у того слетела бейсболка.

Отмечается, что никаких серьезных травм пострадавший не получил.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 08.11.21

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