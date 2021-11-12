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Пятница, 12 ноября 2021, 10:56 мск

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В Шотландии борются с глобальным потеплением вырубкой лесов

В Шотландии массово вырубают плантации елей, чтобы восстановить болота. Таким образом шотландцы борются с избытком парниковых газов, сообщает Sky News.

В рамках проекта Bunloit Rewilding фонда Rewilding Europe началась вырубка хвойных деревьев, высаженных на торфяниках у деревни Банлойт. Болота в этом месте содержат 1,2 млн тонн углерода, что эквивалентно примерно 2% годового углеродного следа всей Шотландии.

Когда торфяники начали засаживать, это привело к высвобождению парниковых газов. При этом ели не успевают их поглощать.

Специалисты полагают, что возвращение болот поможет удерживать 60 тысяч тонн углерода на протяжении 100 лет, а также поспособствует восстановлению биологического разнообразия.

Эдинбург, Зоя Осколкова

Эдинбург. Другие новости 12.11.21

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