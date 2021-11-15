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Понедельник, 15 ноября 2021, 09:50 мск

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В Египте скорпионы за день ужалили более 500 человек

Более 500 человек пострадали от укусов скорпионов в Египте. Дело в том, что непогода разрушила норы паукообразных, из-за чего они разбежались по округе.

В субботу на египетскую провинцию Асуан, что находится на юге страны, обрушились ливни и град. Стихия повредила норы скорпионов. Он нашествия опасных членистоногих пострадали местные жители.

По словам министра здравоохранения Халеда Абд аль-Гаффара, с жалобами на укусы скорпионов пожаловались 503 человека. Все они получили медицинскую помощь. Министр отметил, что все больницы страны имеют достаточный запас противоядия.

Симптомы отравления ядом скорпиона схожи с любым другим отравлением: повышается температура, возникает рвота и диарея. В случае контакта с паукообразными необходимо немедленно обратиться к врачу.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 15.11.21

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Метки / Египет

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