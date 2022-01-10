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Понедельник, 10 января 2022, 09:57 мск

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Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения

Мощное землетрясение стало причиной обрушения участка Великой Китайской стены. Об этом сообщает Global Times.

Землетрясение произошло в провинции Цинхай, которая находится на северо-западе страны. Мощность подземных толчков сейсмологи оценили в 6,9 балла. В 114 км от эпицентра обрушился участок стены длиной около двух метров.

Подземные толчки ощущались в нескольких крупных городах. Сообщалось о девяти пострадавших.

В настоящее время на месте обрушения проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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