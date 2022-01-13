Британские метеорологи сочли проваленным план по спасению планеты

Специалисты Метеорологического бюро Великобритании считают недостаточными усилия по спасению планеты от глобального потепления. Если человечество не предпримет более решительных шагов в этом направлении, то целей Парижского соглашения достигнуть не получится. Об этом сообщает Bloomberg.

В 2022 году средняя концентрация CO2, по прогнозам экспертов, увеличится на 2,14 части на миллион. При этом чтобы климатические цели (ограничить рост температуры 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем) были достигнуты, накопление CO2 в атмосфере должно быстро замедлиться на 20% в течение ближайших пяти лет и прекратиться к середине века.

Вероятность того, что события будут развиваться подобным образом, невысока. Страны в ходе восстановления промышленности после острой фазы пандемии начали сжигать рекордное количество угля. По данным ученых, 2021 год оказался одним из семи самых теплых годов за всю историю наблюдения.

Согласно спутниковым наблюдениям, концентрация парниковых газов в 2021 году продолжила расти и достигла годового среднего значения 414 частей на миллион для углекислого газа и 1876 – на миллиард для метана. Выбросы углерода в атмосферу из-за лесных пожаров составили 1850 млн тонн. Отчасти причиняемый человеком вред атмосфере будет компенсироваться за счет поглощающей силы растений тропических лесов, но такой эффект долго не продлится.

Лондон, Зоя Осколкова

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