Более 20 человек погибли во время землетрясения в Афганистане

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. По предварительным данным, жертвами ЧП стали более 20 человек.

Как сообщает государственное информационное агентство «Бахтар», наибольшие разрушения зафиксированы в провинции Бадгис, в уезде Кадис. Сообщается о 22 погибших и четырех раненых.

На месте продолжается разбор завалов, поэтому число пострадавших может измениться, говорят официальные лица.

По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался примерно в 40 км к востоку от города Калайи-Нау, административного центра провинции Бадгис и в 70 км к юго-востоку от Туркменистана. Подземные толчки зафиксированы на глубине 10 километров.

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