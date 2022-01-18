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Вторник, 18 января 2022, 09:36 мск

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Более 20 человек погибли во время землетрясения в Афганистане

Фото: Pixabay

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. По предварительным данным, жертвами ЧП стали более 20 человек.

Как сообщает государственное информационное агентство «Бахтар», наибольшие разрушения зафиксированы в провинции Бадгис, в уезде Кадис. Сообщается о 22 погибших и четырех раненых.

На месте продолжается разбор завалов, поэтому число пострадавших может измениться, говорят официальные лица.

По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался примерно в 40 км к востоку от города Калайи-Нау, административного центра провинции Бадгис и в 70 км к юго-востоку от Туркменистана. Подземные толчки зафиксированы на глубине 10 километров.

© 2022, РИА «Новый День»

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