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Человечество превысило порог химического загрязнения планеты

Шведские ученые заявили, что человечество превысило порог химического загрязнения планеты. Это стало пятым масштабным ударом по экологической безопасности Земли.

По словам специалистов Стокгольмского центра изучения устойчивости среды и университета Гетеборга, химическое загрязнение угрожает планете на всех возможных уровнях, пишет The Guardian.

«Скорость, с которой общество производит новые химикаты и выпускает их в атмосферу, превышает дозволенные рамки, внутри которых возможна безопасная жизнь на Земле», – заявила участница исследования Патриция Вилларубия-Гомес.

Таким образом, человечество нанесло пятый масштабный удар по экологической безопасности. Ранее люди уже спровоцировали слишком быстрое глобальное потепление, уничтожили дикую среду и биоразнообразие, а также перешли порог загрязнения фосфором и азотом.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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