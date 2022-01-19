Шведские ученые заявили, что человечество превысило порог химического загрязнения планеты. Это стало пятым масштабным ударом по экологической безопасности Земли.

По словам специалистов Стокгольмского центра изучения устойчивости среды и университета Гетеборга, химическое загрязнение угрожает планете на всех возможных уровнях, пишет The Guardian.

«Скорость, с которой общество производит новые химикаты и выпускает их в атмосферу, превышает дозволенные рамки, внутри которых возможна безопасная жизнь на Земле», – заявила участница исследования Патриция Вилларубия-Гомес.

Таким образом, человечество нанесло пятый масштабный удар по экологической безопасности. Ранее люди уже спровоцировали слишком быстрое глобальное потепление, уничтожили дикую среду и биоразнообразие, а также перешли порог загрязнения фосфором и азотом.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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