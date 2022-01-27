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Четверг, 27 января 2022, 14:58 мск

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Немецких заключенных оштрафовали за драку картофельным пюре

Фото: Pixabay

В Германии в женской тюрьме произошла драка между сокамерницами. Женщины кидались картофельным пюре, а теперь им предстоит заплатить внушительный штраф. Об этом сообщает издание Huffpost.

Инцидент произошел в Аугсбурге. Заключенные поссорились, словесная перепалка переросла в серьезный конфликт, который обернулся дракой. В результате обе женщины получили травмы.

Руководство тюрьмы передало материалы по этому делу в полицию, было проведено расследование, которое установило вину каждой из участниц драки едой.

Судья приговорил к штрафу обе стороны конфликта: зачинщица должна выплатить штраф в размере 2700 евро, ее оппонентка – 1800 евро. В противном случае они проведут в тюрьме еще 180 и 120 дней соответственно.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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