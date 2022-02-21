Экс-глава Минобороны Казахстана задержан по делу о январских беспорядках

Генпрокуратура Казахстана подтвердила задержание бывшего министра обороны республики Мурата Бектанова. Его подозревают в бездействии во время массовых беспорядков в начале января.

Расследование начато 19 февраля по инициативе Генеральной прокуратуры. На следующий день Бектанова задержали.

«Начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова по факту бездействия по службе. Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания», – говорится в сообщении ведомства.

Подробности дела не раскрываются в интересах следствия. Предварительно, суть обвинений в том, что Минобороны не обеспечило защиту стратегических объектов во время массовых беспорядков.

Мурат Бектанов был снят с должности 19 января из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства военными, которые не выполнить свои задачи.

Как сообщал «Новый День», со 2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на газ. Требования митингующих быстро стали политическими, а акции переросли в массовые беспорядки. Силы стран ОДКБ помогли властям взять ситуацию под контроль. 26 января власти Казахстана отменили режим антитеррористической операции во всех регионах.

Нур-Султан, Наталья Рязанова

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