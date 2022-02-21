Китай вводит санкции против США за продажу оружия Тайваню

Власти Китая приняли решение ввести санкции против США в ответ на продажу вооружения Тайваню. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэнбинь.

Под ограничения попадут американские военно-промышленные компании Lockheed Martin и Raytheon Technologie. Санкции были приняты в целях защиты суверенитета и обеспечения безопасности гражданам Китая.

По мнению китайских властей, поставки оружия соседнему с КНР государству противоречат двусторонним отношениям между Пекином и Вашингтоном. Это также грозит миру и стабильности в районе Тайваньского пролива.

«Китай резко осуждает и решительно выступает против этого», – заключил Ван Вэньбинь. Он не уточнил, какие именно это будут ограничительные меры и когда они ступят в силу.

Пекин, Зоя Осколкова

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