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Среда, 23 февраля 2022, 17:03 мск

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Аморально и безответственно: Китай обвинил США в нагнетании напряженности на Украине

Китай обвинил США в том, что они «подлили масла в огонь» на Украине после признания Россией ДНР и ЛНР. Накануне Вашингтон ввел новые санкции против Москвы из-за признания республик Донбасса.

«Соединенные Штаты продают оружие Украине, усиливая напряженность, создавая панику, и даже преувеличивают угрозу войны», – заявила в среду журналистам представитель дипломатии Китая Хуа Чуньин (цитата по AFP).

«Ключевой вопрос заключается в том, какую роль США сыграли в нынешней напряженности на Украине», – отметила официальный представитель МИД КНР. «Тот, кто подливает масла в огонь, обвиняя других, является аморальным и безответственным», – сказала Хуа Чуньин.

Пресс-секретарь также заявила, что Китай выступает против санкций в отношении России. По ее словам, рестрикции «никогда не были принципиально эффективным способом решения проблем». «Китай всегда выступает против любых незаконных односторонних санкций», – подчеркнула Хуа Чуньин.

Пекин, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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