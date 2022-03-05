Китай резко увеличивает расходы на оборону и активизирует боеподготовку

Китайские власти объявили об активизации военного обучения и боевой подготовки в 2022 году. Об этом говорится в докладе о работе правительства КНР к пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая откроется в субботу.

«Китай всесторонне активизирует военное обучение и боевую подготовку, будет проявлять решимость и гибкость в развертывании военной борьбы, защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития», – приводит выдержки из документа «Синьхуа».

Также в докладе обращается внимание на необходимость ускоренного создания системы управления, которая направлена на модернизацию вооружения и военной техники, и на активизации инновационной деятельности в области оборонной науки и техники, передает РИА «Новости».

Китай в текущем году увеличит военный бюджет на 7,1% – до 1,45 трлн юаней (229,5 млрд долларов), следует из проекта бюджета. Этот немного выше прошлогоднего увеличения на 6,8%. Надо отметить, что у Китая второй по величине оборонный бюджет в мире после США.

Решение увеличить военные расходы объясняется необходимостью «претворять в жизнь военно-стратегический курс новой эпохи», и поддержать модернизацию вооруженных сил.

Пекин, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»