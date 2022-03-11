Китайский премьер заявил об уходе с поста

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что в следующем году оставит свой пост. Об этом стало известно на пресс-конференции в рамках завершившей работу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

«Нынешний год – это мой последний год на посту премьер Госсовета», – объявил Кэцян, который занимает пост премьера с 2013 года.

Политик был переизбран в 2018 году на пятилетний срок. При этом китайская конституция ограничивает время пребывания на посту главы правительства двумя периодами по пять лет.

По мнению политологов, на следующей сессии ВСНП 14-го созыва состав руководящих органов правительства КНР будет серьезно обновлен. Кандидаты на все посты будут определены во втором полугодии 2022 года.

Пекин, Зоя Осколкова

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