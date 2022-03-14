В Китае при пожаре на заводе погибли семь человек

На севере Китая произошел пожар на промышленном предприятии. По предварительным данным, погибли семь человек. Об этом сообщает Xinhua.

Пожар случился ночью на заводе в городе Баотоу, который находится в автономном районе Внутренняя Монголия. Пожарные оперативно прибыли на место, но локализовать пламя удалось только через час.

Когда огонь был полностью потушен, началась спасательная операция. У сотрудников экстренных служб была информация о семи пропавших без вести. В ходе разбора завалов были обнаружены тела семерых погибших.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Партийный комитет и правительство автономного района Внутренняя Монголия направили в город Баотоу специальные силы для проведения расследования.

Пекин, Зоя Осколкова

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