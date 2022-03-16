В Казахстане появятся четыре новых области

В Казахстане выделят четыре новых региона. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Так Алма-Атинская область будет разделена на две – Жетысускую и Алма-Атинскую. Их административные центры расположатся в Талдыкоргане и Капшагае.
Из Карагандинской области выделят Улытаускую, областным центром которой станет Жезказган. Токаев пояснил, что создание независимого региона в этом регионе важное решение не только в экономическом, но и в духовном плане.
Из Восточно-Казахстанской выделят Абайскую область в Семипалатинском регионе. Город Семей станет областным центром новой области.
Алма-Ата, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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