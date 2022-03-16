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NewDayNews.ru

Среда, 16 марта 2022, 13:45 мск

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В Казахстане появятся четыре новых области

В Казахстане выделят четыре новых региона. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Так Алма-Атинская область будет разделена на две – Жетысускую и Алма-Атинскую. Их административные центры расположатся в Талдыкоргане и Капшагае.

Из Карагандинской области выделят Улытаускую, областным центром которой станет Жезказган. Токаев пояснил, что создание независимого региона в этом регионе важное решение не только в экономическом, но и в духовном плане.

Из Восточно-Казахстанской выделят Абайскую область в Семипалатинском регионе. Город Семей станет областным центром новой области.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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