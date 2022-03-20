В США неизвестный расстрелял зрителей на автошоу

В США произошла стрельба на автомобильной выставке. В результате погиб один человек, около десяти получили ранения. О том, кто открыл огонь по зрителям, не сообщается.

Инцидент произошел на шоу «Hood-Nic» в городе Думас штат Арканзас, сообщают местные СМИ. По словам очевидцев, ранения получили около 20 человек.

На месте работает полиция и службы экстренной помощи. Позже правоохранители сообщили о десяти пострадавших, среди них есть дети. По меньшей мере один человек погиб.

Причина, по которой неизвестный открыл огонь, пока не сообщается. Следователи изучают обстоятельства произошедшего.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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