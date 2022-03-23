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Среда, 23 марта 2022, 13:38 мск

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В Китае семье удалось завести 15 детей в период ограничения рождаемости

Фото: Pixabay

В Китае супружеская пара обзавелась 15 детьми во время ограничения рождаемости. При этом мужчина и женщина даже не были официально женаты. Об этом сообщает Asia One.

У 77-летнего Лян Эра и 47-летней Лу Хунлани в период с 1995 по 2016 год родились 15 детей. В это время в Китае проводилась политика «одна семья – один ребенок».

Семья проживает в сельской местности и получает государственные субсидии, а также пожертвования. В настоящее время четверо детей работают, остальные учатся.

О большой семье стало известно в социальных сетях. В результате о ней узнали власти и провели расследование, по итогам которого были наказаны 11 чиновников. Отмечается, что большинство из них отделались предупреждением или штрафом.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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