В Испании 100 грузовиков перекрыли движение в знак протеста из-за роста цен на бензин

В испанском городе Кадис караван из 100 грузовиков перекрыл движение. Водители выступают против роста стоимости топлива. Об этом сообщает газета El Mundo.

Автоколонна из большегрузов движется основным улицам города, занимая обе полосы. При этом водители постоянно подают звуковые сигналы за исключением участка возле местной больницы.

Несколько дней назад в Мадриде сотрудники транспортного сектора провели забастовку из-за роста цен на топливо. В ответ правительство Испании разработало пакет мер поддержки населения.

В частности, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о плане прямой помощи в размере шести миллиардов евро для домашних хозяйств и предприятий, включая субсидии на топливо, для компенсации экономических последствий украинского кризиса.

Мадрид, Зоя Осколкова

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