В Тихом океане произошла серия мощных землетрясений

Несколько подземных толчков произошли в Тихом океане у берегов Новой Каледонии. Объявлена угроза цунами. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Несколько землетрясений сейсмологи зафиксировали минувшей ночью. Мощность подземных толчков достигала магнитуды 7,0. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров в 280 километрах к юго-востоку от города Тадин, где проживают около 7,5 тысячи человек.

По данным Национального центра предупреждения о цунами США, была объявлена угроза цунами.

В настоящее время данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Нумеа, Зоя Осколкова

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