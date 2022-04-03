Спецслужбы предотвратили покушение на президента Казахстана

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана разоблачил агента иностранной разведки, который, согласно оперативным данным, готовил покушение на президента республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом говорится в официальном сообщении спецслужбы.

«25 марта 2022 года в г.Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин РК (республики Казахстан) «А», планировавший покушение на президента РК и ряд высокопоставленных государственных служащих», – уточнили в КНБ.

Как сообщается, агентом также планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

«В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде. Кроме того, агенту «А» отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в РК и созданию в обществе русофобских взглядов, путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов», – отмечается в сообщении спецслужбы.

В ходе предварительного следствия гражданин признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства. В настоящее время КНБ проводится расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.4 ст. 255 (акт терроризма) УК РК.

Нур-Султан, Светлана Антонова

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