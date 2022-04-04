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Понедельник, 4 апреля 2022, 11:37 мск

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В Японии произошли три землетрясения подряд

На западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения. Об этом сообщило Главное метеорологическое управление.

Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров в префектуре Исикава. Магнитуда первого землетрясения составила 4,3. Второе, магнитудой 4,1, последовало через две минуты.

Прошло около 50 минут, когда сейсмологи зарегистрировали третье землетрясение магнитудой 4 балла.

Угроза цунами не объявлялась. Также не поступало информации о жертвах и разрушениях.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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