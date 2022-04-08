СМИ: Япония готовится выслать российских дипломатов

Власти Японии рассматривают высылку нескольких российских дипломатов в качестве одной из новых санкционных мер против России. Об этом сообщает Fuji TV. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сегодня, 8 апреля, проведет пресс-конференцию, на которой объявит о новых рестрикциях против РФ в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Точное число сотрудников дипмиссии, которых предполагается выдворить из страны, не сообщается.

Телеканал отмечает, что изначально правительство Японии с осторожностью относилось к идее высылки дипломатов, однако теперь изменило позицию на фоне обвинений Запада в адрес России в якобы убийстве мирных жителей в украинской Буче. Минобороны России опровергло причастность российских военнослужащим к расправе над мирным населением. В военном ведомстве назвали опубликованные украинскими СМИ и представителями киевской власти фотографии и видео, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российской армии в Буче, очередной провокацией.

Добавим, что японские власти также заявили о планах постепенно сократить импорт российского угля и, в конечном счете, полностью от него отказаться. Как отметил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, Токио будет искать новую страну-импортера угля вместо России.

Ранее Германия заявила о намерении полностью прекратить закупки российского угля за четыре месяца.

Токио, Наталья Петрова

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