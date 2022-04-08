Япония выдворяет восемь российских дипломатов

Япония решила выслать из страны восемь российских дипломатов. Об этом сообщила на пресс-конференции в пятницу пресс-секретарь МИД Японии, передает Kiodo. Решение принято в связи с ситуацией на Украине.

Представитель японского внешнеполитического ведомства не уточнила, в какие сроки сотрудники дипмиссии РФ должны покинуть страну.

В МИД России заявили, что Москва даст ответ на объявление персонами нон грата восьми дипломатов в Японии. Об этом, в частности, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее сегодня японские СМИ сообщили, что Токио рассматривают высылку нескольких российских дипломатов в качестве одной из новых санкционных мер против России.

https://newdaynews.ru/inworld/755814.html

Токио, Наталья Петрова

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