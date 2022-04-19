В США на химзаводе произошла утечка токсичного вещества

В США на химическом предприятии произошла утечка токсичного вещества. На месте работают экстренные службы. Жителям рекомендовали не выходить из дома.
Инцидент произошел в городе Плакемин округа Ибервиль, штат Луизиана. На заводе компании DOW возник пожар, который и стал причиной утечки хлора. Пламя удалось локализовать, а затем и потушить. Аварийная бригада работает над устранением утечки.
Прилегающее к заводу шоссе перекрыто. На месте работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Кроме того, местным жителям рекомендовали без острой необходимости не покидать свои дома, закрыть окна и отключить кондиционеры, чтобы избежать отравления.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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