В США на химзаводе произошла утечка токсичного вещества

В США на химическом предприятии произошла утечка токсичного вещества. На месте работают экстренные службы. Жителям рекомендовали не выходить из дома.

Инцидент произошел в городе Плакемин округа Ибервиль, штат Луизиана. На заводе компании DOW возник пожар, который и стал причиной утечки хлора. Пламя удалось локализовать, а затем и потушить. Аварийная бригада работает над устранением утечки.

Прилегающее к заводу шоссе перекрыто. На месте работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Кроме того, местным жителям рекомендовали без острой необходимости не покидать свои дома, закрыть окна и отключить кондиционеры, чтобы избежать отравления.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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