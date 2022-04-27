В Сирии во время авиаударов погибли четверо военнослужащих

В Сирии во время авиаударов погибли четверо военнослужащих, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Минобороны Сирийской Арабской Республики (САР).

По данным оборонного ведомства, огонь по пригородам столицы открыли военные Израиля.

«Израильская агрессия в окрестностях города Дамаск сегодня ночью привела к мученической гибели четырех военнослужащих, ранению трех других и некоторому материальному ущербу», – уточнили в Минобороны САР.

При этом сирийской системе противовоздушной обороны (ПВО) удалось отразить большинство атак.

Дамаск, Зоя Осколкова

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