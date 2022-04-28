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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 28 апреля 2022, 10:17 мск

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В бассейнах Германии температуру воды понизят для экономии

В бассейнах в Германии станет холоднее. Таким образом компания-оператор планирует внести свой вклад в отказ от российского газа. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

Компания Berliner Bäderbetriebe (BBB) снизит температуру воды в крытых бассейнах на один градус, а в летних – на два градуса.

В BBB утверждают, что посетители «едва заметят» изменения. При этом экономия электроэнергии будет существенной, что снизит зависимость от поставок российского газа.

Европейские власти активно продвигают среди своего населения идею отказа от российского газа, призывая к экономии и отказу от различных благ. Ранее немцам посоветовали реже мыться и не пользоваться мылом, ирландским автолюбителям рекомендовали меньше нажимать на педаль тормоза, а французов начали морально готовить к тому, что следующая зима пройдет в условиях тотальной экономии энергоресурсов. Итальянское правительство и вовсе объявило о начале «Операции «Термостат». Ради экономии энергии и возможности отказаться в будущем от поставок газа из России вводятся ограничения на температуру кондиционеров. Нарушителям пригрозили огромными штрафами.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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