Антироссийские санкции обернулись для Польши угрозой мощного взрыва

В результате простоя на территории Польши около 500 железнодорожных цистерн со сжиженным нефтяным газом может произойти взрыв. Об этом говорится в заявлении компании Novatek Green Energy, которая является дочерним предприятием НОВАТЭКа, попавшего под санкции.
«Серьезная и вполне реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей перевозки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным нефтяным газом, законно въехавших в Польшу», – пояснили в Novatek Green Energy.
Компания уточнила, что длительная стоянка и наступление теплой погоды могут привести к взрыву газа и пожару, и призвала принять незамедлительные меры, чтобы газ пропан-бутан, которого в цистернах около 40 млн л, без задержек был доставлен в перегрузочный терминал.
Ранее Польша объявила о санкциях против 50 российских физических и юридических лиц, среди которых НОВАТЭК и его структура Novatek Green Energy, которая в этих условиях не может предпринять никаких действий.
Варшава, Светлана Антонова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube