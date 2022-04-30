Антироссийские санкции обернулись для Польши угрозой мощного взрыва

В результате простоя на территории Польши около 500 железнодорожных цистерн со сжиженным нефтяным газом может произойти взрыв. Об этом говорится в заявлении компании Novatek Green Energy, которая является дочерним предприятием НОВАТЭКа, попавшего под санкции.

«Серьезная и вполне реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей перевозки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным нефтяным газом, законно въехавших в Польшу», – пояснили в Novatek Green Energy.

Компания уточнила, что длительная стоянка и наступление теплой погоды могут привести к взрыву газа и пожару, и призвала принять незамедлительные меры, чтобы газ пропан-бутан, которого в цистернах около 40 млн л, без задержек был доставлен в перегрузочный терминал.

Ранее Польша объявила о санкциях против 50 российских физических и юридических лиц, среди которых НОВАТЭК и его структура Novatek Green Energy, которая в этих условиях не может предпринять никаких действий.

Варшава, Светлана Антонова

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