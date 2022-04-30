российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 30 апреля 2022, 17:23 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Антироссийские санкции обернулись для Польши угрозой мощного взрыва

Фото: pixabay.com

В результате простоя на территории Польши около 500 железнодорожных цистерн со сжиженным нефтяным газом может произойти взрыв. Об этом говорится в заявлении компании Novatek Green Energy, которая является дочерним предприятием НОВАТЭКа, попавшего под санкции.

«Серьезная и вполне реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей перевозки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным нефтяным газом, законно въехавших в Польшу», – пояснили в Novatek Green Energy.

Компания уточнила, что длительная стоянка и наступление теплой погоды могут привести к взрыву газа и пожару, и призвала принять незамедлительные меры, чтобы газ пропан-бутан, которого в цистернах около 40 млн л, без задержек был доставлен в перегрузочный терминал.

Ранее Польша объявила о санкциях против 50 российских физических и юридических лиц, среди которых НОВАТЭК и его структура Novatek Green Energy, которая в этих условиях не может предпринять никаких действий.

Варшава, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Москва зеркально ответила на присоединение к антироссийским санкциям Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов / В Северной Македонии появится памятник косовским террористам / Россия готова принять меры в защиту Сербии / Северная Македония готова оплачивать российский газ по рублевой схеме / «Газпром» опроверг заявления Польши об отказе от российского газа / Президент Сербии назвал возможные сроки формирования нового кабинета министров / В Сербии начнется производство электрокаров / Премьер-министр Сербии оценила потенциал «Открытых Балкан»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Европа, Санкции против России,