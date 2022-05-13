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Пятница, 13 мая 2022, 15:36 мск

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В Германии школьники похоронили скелет из кабинета биологии

Школьники в Германии долго добивались похорон скелета, служившего учебным пособием по биологии. На днях траурная церемония состоялась. Об этом сообщает портал AP NEWS.

Скелет служил учебным образцом с 1952 года в средней школе города Шлейден. Останки принадлежали неизвестной женщине. Учащиеся настаивали на захоронении, но необходимые мероприятия откладывались из-за пандемии коронавируса.

Церемония погребения состоялась 11 мая. Скелет поместили в гроб с символами всех основных мировых религий и захоронили на протестантском кладбище.

Перед этим специалисты взяли образцы ДНК, чтобы попытаться выяснить личность женщины, или хотя бы что-либо узнать о ее происхождении.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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