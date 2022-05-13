В Германии школьники похоронили скелет из кабинета биологии

Школьники в Германии долго добивались похорон скелета, служившего учебным пособием по биологии. На днях траурная церемония состоялась. Об этом сообщает портал AP NEWS.
Скелет служил учебным образцом с 1952 года в средней школе города Шлейден. Останки принадлежали неизвестной женщине. Учащиеся настаивали на захоронении, но необходимые мероприятия откладывались из-за пандемии коронавируса.
Церемония погребения состоялась 11 мая. Скелет поместили в гроб с символами всех основных мировых религий и захоронили на протестантском кладбище.
Перед этим специалисты взяли образцы ДНК, чтобы попытаться выяснить личность женщины, или хотя бы что-либо узнать о ее происхождении.
Берлин, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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