В немецком городе жителям запретили выпускать кошек из дома

В немецком городе Вальдорф владельцам кошек запретили выпускать питомцев на улицу до конца лета. Таким образом, власти стремятся защитить редких птиц, передает Associated Press.

Дело в том, что популяция хохлатого жаворонка в Западной Европе в последнее время сильно сократилась. Эти птицы строят свое гнездо на земле и поэтому являются легкой добычей для хищников.

Запрет на прогулки для кошек будет действовать до конца августа. Более того, планируется возобновлять его действие в течение ближайших трех лет.

В свою очередь владельцы кошек выразили недовольство и обратились в местную ассоциацию защиты животных. Зоозащитники собираются оспорить приказ.

Берлин, Зоя Осколкова

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