Мировой океан достиг пика кислотности за 26 тысяч лет

Мировой океан достиг пика своего температурного и кислотного уровня за всю историю наблюдений. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Новые рекорды установили все четыре ключевых показателя изменения климата – концентрация парниковых газов, повышение уровня моря, температура и закисление океана, говорится в отчете, опубликованном на сайте ВМО. Быстрое потепление привело к сокращению популяции рыбы, что повлекло с собой угрозу для сообществ, зависящих от рыболовства.

«Наш климат меняется на наших глазах, – заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. – Тепловое воздействие от антропогенных парниковых газов будет разогревать планету на протяжении еще многих поколений».

Кроме того, что экстремальные температуры угрожают существованию жизненно важных морских экосистем, так еще и уровень pH в океанах достиг самого низкого уровня по крайней мере за 26 тысяч лет. По мере того, как океаны становятся более кислыми, их способность поглощать углекислый газ из атмосферы неуклонно снижается.

За последние десять лет уровень моря поднимается в два раза быстрее, чем в период с 1993 по 2002 год. Это связано с ускоренной потерей массы льда в результате таяния ледяных щитов. По угрозой оказались сотни миллионов жителей прибрежных районов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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