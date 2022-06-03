Суд в США включил шмелей в список рыб

В американском штате Калифорния суд постановить считать шмелей рыбами. Это было сделано в целях защиты исчезающих видов, сообщает San Francisco Chronicle.

В 2019 году экологи попросили местные власти включить шмелей в список охраняемых видов. Однако это оказалось невозможным из-за специфики природоохранного законодательства штата. Дело в том, что под охрану могут попадать только птицы, млекопитающие, рыбы, амфибии и рептилии.

Шмелей все-таки включили в перечень, но год спустя суд отменил решение в связи с тем, что насекомые не могут охраняться законом. Ранее были допущены исключения для морского моллюска, который также не входил ни в одну из категорий.

В 2022 году Окружной апелляционный суд в Сакраменто удовлетворил повторную просьбу экологов и отнес шмелей к группе «рыбы». В результате для сохранения этих насекомых могут быть предприняты особенные меры.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

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