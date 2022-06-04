CNN: Запад пытается решить судьбу Украины без участия киевского режима

Европейский союз, США и Великобритания ведут переговоры о вариантах разрешения украинского кризиса без участия представителей киевского режима. По данным информированных источников американской телекомпании CNN, консультации продолжаются последние несколько недель.

Как сообщается, речь идет, в том числе, об итальянском варианта урегулирования конфликта, который, судя по данным источников, не получил единогласную поддержку.

В публикации отмечается, что постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд уже заявляла ранее, что итальянской план является «одной из тех инициатив, которые мы, безусловно, хотели бы увидеть, чтобы положить конец этой ужасной войне и ужасным нападениям на украинский народ». Но при этом два американских чиновника сообщили CNN, что США на самом деле не поддерживают итальянское предложение.

Так или иначе, официальные лица США и западных стран заявили CNN, что растет обеспокоенность тем, что, если русские и украинцы не сядут за стол переговоров и не придут к соглашению, война затянется – возможно, на годы, что приведет к затяжному экономическому кризису.

Как сообщал «Новый День», в середине мая Италия представила ООН собственный план урегулирования ситуации на Украине. Он предполагает несколько этапов вплоть до многосторонних соглашений по гарантиям безопасности в Европе.

Урегулирование конфликта предлагается начать с временного прекращения огня и возобновления переговоров при участии наблюдателей ряда третьих государств. Второй этап предполагает закрепление статуса Украины в результате международных переговоров. Итогом может стать нейтральный статус с возможностью беспрепятственно войти в ЕС и получить гарантии безопасности.

После этого предлагается обсудить «территориальные споры» России и Украины при участии международных посредников. Италия не против, чтобы Крым и Донбасс стали автономными с полным самоуправлением и обеспечением безопасности. При этом должны сохраниться признанные международным сообществом границы Украины и ее территориальная целостность. Но Крым и Донбасс смогут сами определить свою языковую и культурную принадлежность.

Четвертый этап предполагает подписание многостороннего соглашения о безопасности Европы, который урегулирует отношения ЕС с Россией. Планируется, что в ответ на полный отвод российских войск с занятых территорий Запад начнет постепенно отменять антироссийские санкции.

В российском Совете безопасности назвали итальянский проект «дешевым прожекторством». Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что предложенный вариант разрешения ситуации является «чистым потоком сознания европейских графоманов».

Вашингтон, Светлана Антонова

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