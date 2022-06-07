Антироссийские санкции грозят экологической катастрофой Балтийскому морю

Введенные Польшей антироссийские санкции грозят экологической катастрофой для Балтийского моря. Об этом рассказал польскому порталу «Onet» представитель попавшей под ограничения компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек.

Польское министерство внутренних дел в конце апреля запретило деятельность 35 фирм, которые, по мнению Варшавы, могут быть связаны с Россией. В их число попала и компания, занимающаяся очисткой и транспортировкой канализационных стоков. Услугами фирмы пользовались сотни польских организаций.

На очистных сооружениях нескольких городов и предприятий установлено оборудование, которое работает безостановочно уже более десяти лет, его поломка грозит загрязнением Балтийского моря. «Неочищенные сточные воды сбрасываются в приемник, то есть в реку, озеро или море», – объяснил Дудек.

Компания не в состоянии устранить эту проблему. Ее счета заблокированы, автомобили забрала лизинговая фирма, а телефоны скоро отключат за неуплату. «Мы не можем предоставлять услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится ли устройство на гарантии или нет. Близится экологическая катастрофа», – подчеркнул собеседник агентства.

Москва, Зоя Осколкова

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