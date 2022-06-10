Минфин США признал влияние санкций против РФ на рост цен на бензин

Глава американского Минфина Джанет Йеллен призвала не ждать в краткосрочной перспективе существенного снижения цен на бензин в США. Она признала, что рост цен на продовольствие и топливо на американском рынке провоцируют санкции против России.

«Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива», – сказала Йеллен, чьи слова приводит РИА «Новости».

По прогнозу министра, экономический рост США замедлится, но риска рецессии в экономике нет. «Я не считаю, что нас ожидает рецессия», – сказала она.

США и другие западные страны ввели антироссийские санкции в ответ на военную спецоперацию на Украине. Вашингтон в марте запретил импорт нефти и нефтепродуктов из России. На этом фоне бензин в США резко подорожал. На этой неделе цена бензина в Штатах установила новый рекорд. По состоянию на 6 июня, один галлон топлива (3,78 л) в среднем по стране обходился покупателям в $4,919. Год назад топливо стоило немного больше $3. Президент США Джо Байден обвинил в росте цен на топливо Россию.

Вашингтон, Наталья Петрова

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