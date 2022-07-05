В США двоих полицейских ранили на праздновании Дня независимости

В американском штате Пенсильвания два полицейских пострадали во время празднования Дня независимости. Они получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в городе Филадельфия, когда на улице собралась толпа, чтобы посмотреть праздничный салют. В этот момент послышались выстрелы. Люди в панике бросились бежать, возникла давка.

В результате ранения получили два полицейских. Их госпитализировали. Медики оказали всю необходимую помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Проводится расследование. Пока нет никакой информации о том, есть ли подозреваемые. Предполагается, что сотрудников полиции могло задеть рикошетом от случайно стрельбы.

Филадельфия, Зоя Осколкова

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