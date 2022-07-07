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Четверг, 7 июля 2022, 10:29 мск

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В Египте восемь человек погибли в аварии с туристическим автобусом

Восемь человек погибли и более 30 получили различные ранения в ДТП с автобусом в Египте. Об этом сообщает al-Masry al-Youm.

Авария произошла на юге стране, на трассе, ведущей в Абу-Симбел в провинции Асуан. Автобус съехал с дороги и перевернулся. По предварительным данным, восемь человек скончались от полученных травм. Еще 36 пострадали.

Предположительно, в автобусе находились туристы из Судана, которые направлялись в храмовые комплексы Древнего Египта.

Правоохранители устанавливают причину аварии.

Каир, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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