Глава Минобразования Германии допустила закрытие школ из-за нехватки газа

Министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер допустила закрытие школ из-за перебоев в поставках газа. Об этом немецкий политик рассказала в интервью газете Rheinische Post.

Она не исключила, что занятия в образовательных учреждениях могут быть ограничены или даже отменены. В настоящее время во многих школах Германии обсуждается необходимость экономии электроэнергии.

Министр отметила, что в пандемию коронавируса сделала все возможное, чтобы считать школы и вузы критической инфраструктурой. «Сейчас нужно уделить им особое внимание, чтобы не было ограничений в обучении или даже отмены занятий», – подчеркнула Штарк-Ватцингер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что гражданам необходимо настроиться на продолжительные сложности в экономике Германии, быть готовыми к инфляции и высоким ценам на электроэнергию, а также дефициту товаров из-за сбоев в цепочках поставок.

Берлин, Зоя Осколкова

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