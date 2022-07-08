российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 июля 2022, 09:59 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Глава Минобразования Германии допустила закрытие школ из-за нехватки газа

Министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер допустила закрытие школ из-за перебоев в поставках газа. Об этом немецкий политик рассказала в интервью газете Rheinische Post.

Она не исключила, что занятия в образовательных учреждениях могут быть ограничены или даже отменены. В настоящее время во многих школах Германии обсуждается необходимость экономии электроэнергии.

Министр отметила, что в пандемию коронавируса сделала все возможное, чтобы считать школы и вузы критической инфраструктурой. «Сейчас нужно уделить им особое внимание, чтобы не было ограничений в обучении или даже отмены занятий», – подчеркнула Штарк-Ватцингер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что гражданам необходимо настроиться на продолжительные сложности в экономике Германии, быть готовыми к инфляции и высоким ценам на электроэнергию, а также дефициту товаров из-за сбоев в цепочках поставок.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Германия

СМИ: Канада согласилась снять санкции с агрегата «Северного потока» / Вице-канцлер Германии попросил Канаду вернуть турбину «Газпрому» / Bild: планы Берлина заменить российский газ СПГ провалились / Германия задумалась о запуске «Северного потока-2» / Берлин призвал снять запрет на транзит в Калининград / Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов / Die Welt: эмбарго на покупку золота сыграет на пользу бюджету России / Нидерланды и ФРГ отправят новые гаубицы на Украину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Германия, Нефть и газ,