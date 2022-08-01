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Понедельник, 1 августа 2022, 15:30 мск

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На японской АЭС произошла утечка семи тонн радиоактивной воды

Фото: FreePik

В Японии на атомной электростанции «Михама» произошла утечка. В окружающую среду попало семь тонн воды с радиоактивными элементами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел внутри энергоблока третьего реактора АЭС. Компания-оператор Kansai Electric Power заявляет, что произошедшее не окажет негативного влияния на окружающую среду.

Третий реактор АЭС «Михама» был остановлен после аварии на АЭС «Фукусима-1» и не эксплуатировался десять лет. Тогда японские власти решили постепенно снижать использование атомной энергетики и останавливать реакторы.

В настоящее время японское правительство рассматривает перспективы перезапуска части АЭС из-за мирового энергетического кризиса.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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