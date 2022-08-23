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Конфликт на Украине

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Вторник, 23 августа 2022, 16:21 мск

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В Германии женщина с мечом ранила несколько человек

В Германии женщина, вооруженная мечом, ранила несколько человек. Об этом сообщает агентство dpa.

Инцидент произошел в центре города Вайден-ин-дер-Оберпфальц в Баварии. По данным издания, женщина была вооружена предметом, похожим на меч.

В результате несколько человек получили ранения. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

По словам правоохранителей, угрозы для населения в данный момент нет. Мотивы нападавшей не сообщаются, как и другие подробности произошедшего. Проводится расследование.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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