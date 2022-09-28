Экоактивисты бьют тревогу: в энергокризис ЕС увеличивает производство одноразового пластика

Экологические организации обратили внимание на то, что в Европе растет производство изделий из пластмассы. Это подрывает принципы европейского «Зеленого курса». По мнению экоактивистов, ЕС должен сократить выпуск продукции из пластика до зимнего энергетического кризиса.

Доклад публиковали движение Break Free From Plastic и неправительственная организация Center for International Environmental Law (CIEL). В документе говорится о необходимости сократить зависимость от углеводородного сырья из России. И сделать это можно, сократив объемы промышленного производства.

Предприятия, выпускающие пластмассовую продукцию, и нефтехимический сектор должны в первую очередь предпринять усилия, потому что именно они являются главным генератором увеличения всемирного спроса на нефть и газ. Так на одни только пластиковые упаковки приходится 40% рынка пластмассовой продукции в ЕС, на что затрачивается количество газа, равнозначное примерно всему потреблению Венгрии, Швеции и Дании вместе взятых.

«В то время как домохозяйства и малые предприятия сталкиваются со стремительно увеличивающимися счетами на энергию, нефтехимическая промышленность разбазаривает редкие ресурсы для производства бесполезных предметов из пластика для одноразового использования, подпитывая энергетический кризис Европейского союза», – цитирует телеканал RTBF координатора по Европе движения «Break Free From Plastic» Дельфин Леви Альварес.

В докладе указывается, что Бельгия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша и Франция вместе потребляют 75% нефти и 81% газа от общего потребления Евросоюза, и они же производят 77% всех пластиковых упаковок в Евросоюзе. Активисты советуют начать с избавления от всей одноразовой упаковки, в которую заворачивают фрукты и овощи в супермаркетах.

«Промышленность пластмассы предусматривает удвоить свое производство на основе газа и нефти в ближайшие 20 лет, такой рост несовместим с достижением целей ЕС, включая те, что определены «Зеленым курсом» Европейского союза», – заключили экоактивисты.

Брюссель, Зоя Осколкова

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