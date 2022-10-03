При стрельбе в ночном клубе в Испании погиб человек

В Испании произошла стрельба в ночном клубе. По предварительным данным, один человек погиб, четверо были ранены. Об этом сообщает телеканал Telemadrid.

Инцидент произошел на дискотеке в муниципалитете Фуэнлабрада испанской провинции Мадрид. По информации телеканала, неизвестные открыли огонь около шести утра в ночном клубе Caña Brava.

В результате 21-летниий посетитель погиб от ранения головы. Кроме того, на его теле обнаружили резанные раны, нанесенные, предположительно, мачете. Еще три человека пострадали, один из них госпитализирован.

Нападавшим удалось скрыться. Полицейские проводят расследование. Выясняются личности людей, открывших огонь.

Мадрид, Зоя Осколкова

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