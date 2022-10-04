В Мали россиянин погиб в авиакатастрофе

При крушении самолета армии Мали погиб гражданин России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник среди военных.

Авария произошла неподалеку от города Гао. Крушение потерпел самолет, который недавно поставили на вооружение малийской армии.

В результате один человек погиб, еще несколько пострадали.

По данным портала LSI Africa, разбился Су-25, который возвращался с патрульного вылета. Речь идет о самолете чешской модели Albatros, который разрабатывался как учебный, но часто используется в функции истребителя.

Бамако, Зоя Осколкова

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