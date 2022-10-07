Китай призвал ООН обратить внимание на нарушение прав человека на Западе

Совет по правам человека ООН должен обратить внимание на многочисленные нарушения прав человека США, Великобританией и другими западными странами. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Ранее в СПЧ ООН проголосовали за организацию дебатов по ситуации в китайском Синьцзяне. Инициатором выступил Запад. Однако большинство стран не поддержали идею. Как заявил президент СПЧ Федерико Вильегас, 19 стран проголосовали «против», 11 воздержались и 17 проголосовали «за». Таким образом, предложение было отклонено.

«На что Совет по правам человека действительно должен обратить внимание и что должен обсудить, так это серьезные нарушения прав человека США, Великобританией и другими западными странами, включая системный расизм и расовую дискриминацию, нарушения прав беженцев и иммигрантов, широко распространенное насилие с применением огнестрельного оружия, чрезмерное применение односторонних мер принуждения, военные операции за границей, в ходе которых было убито и ранено большое количество невинных людей», – говорится в сообщении на сайте МИД КНР.

Кроме того, китайские дипломаты призвали США и другие западные страны «отказаться от политических манипуляций, фабрикации лжи, клеветы и оказания необоснованного давления, вернуться на путь диалога и сотрудничества, а также сделать что-то практическое для развития международного дела прав человека».

Пекин, Зоя Осколкова

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