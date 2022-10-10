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Понедельник, 10 октября 2022, 14:23 мск

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Китай пообещал пресечь сепаратистскую деятельность на Тайване

Фото: «Синьхуа»

Китайские власти заявили, что не оставят пространства для действий сепаратистам на Тайване. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Мао Нин.

«Тайваньский вопрос – это вопрос суверенитета и территориальной целостности Китая. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы никогда не оставим места для сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость Тайваня», – сказала дипломат.

Ее словам прозвучали в ответ на заявление главы администрации острова Цай Инвэнь о том, что Тайвань не пойдет на компромисс в вопросах суверенитета и демократических свобод. При этом тайваньяская чиновница тогда подчеркнула, что конфронтация «абсолютно не является вариантом для обеих сторон пролива».

Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай считает остров своей территорией. По мнению Пекина, таким образом Вашингтон выразил поддержку тайваньскому сепаратизму.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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