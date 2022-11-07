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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 7 ноября 2022, 15:01 мск

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Жительница Германии погибла, застряв в контейнере для сбора одежды

В Германии женщина застряла в контейнере для сбора подержанной одежды и умерла. Об этом пишет издание Spiegel.

Тело 26-летней женщины обнаружили в Вайнштадте. Проходивший мимо местный житель обратил внимание, что из контейнера виднеется что-то подозрительное. Очевидец вызвал полицию.

Правоохранители обнаружили погибшую. По предварительной версии, женщина хотела украсть вещи, отданные на благотворительность, но не смогла выбраться из-за конструкции контейнера и погибла.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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