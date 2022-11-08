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Вторник, 8 ноября 2022, 16:02 мск

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Президент Венесуэлы обвинил капиталистические страны в глобальном потеплении

Фото: сайт Кремля

В негативных изменениях климата в мире виноваты капиталистические страны. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время ежегодного климатического саммита CОР27.

«Венесуэльский народ должен платить за последствия дисбаланса, вызванного основными капиталистическими экономиками мира, которые загрязнили и продолжают загрязнять планету во благо немногих», – сказал глава государства.

Кроме того, Мадуро выступил в защиту Амазонии. По его словам, этот регион является зоной ответственности всей Южной Америки.

Климатический саммит под эгидой ООН проходит в Шарм-эш-Шейхе. Ожидается, что в ходе мероприятия страны-участницы представят обновленные планы сокращения выбросов, которые будут соответствовать цели не допустить до 2100 году роста общемировой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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