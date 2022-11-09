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Среда, 9 ноября 2022, 15:10 мск

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В Белоруссии после полугодового перерыва запустили первый энергоблок АЭС

Первый энергоблок Белорусской АЭС подключен к энергосети Белоруссии. Таким образом, был завершен планово-предупредительный ремонт, начавшийся 25 апреля.

«9 ноября в 12:33 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Идет поэтапный набор мощности – в настоящее время она составляет 400 МВт», – сообщило Минэнерго республики. Эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности.

Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщал, что сроки запуска первого энергоблока БелАЭС были скорректированы. До этого Минэнерго заявляло, что ремонт будет завершен в конце июля, передает «Интерфакс».

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе потребовал запустить БелАЭС на полную мощность. «Надо серьезно взяться за эти вопросы и закончить это все. Закончить эту волокиту, принципиально разобраться. И БелАЭС должна заработать на полную мощность. Тоже хвосты надо эти отсекать», – сказал глава государства.

Минск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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