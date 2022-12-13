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NewDayNews.ru

Вторник, 13 декабря 2022, 15:52 мск

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В Германии террорист взял в заложники двух работников тюрьмы

В Германии заключенный взял в заложники сотрудников исправительного учреждения, где он отбывает наказание. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в одной из тюрем города Бург (земля Саксония-Анхальт). 30-летний заключенный угрожал двум сотрудникам и был ранен. Отмечается, что заложники не пострадали. Других подробностей происшествия не приводится.

Известно, что этот мужчина был осужден за терроризм. Он был признан виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство еще 68. Во время нападения на синагогу в городе Галле злоумышленник снимал все на камеру и транслировал в соцсети. Задержать преступника удалось, когда он врезался в грузовик, уходя от погони.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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