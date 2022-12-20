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Вторник, 20 декабря 2022, 11:54 мск

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Климатологи спрогнозировали жару в 2023 году

Наступающий год станет еще жарче, чем уходящий. Кроме того, это будет 10-й подряд год, когда глобальная температура будет как минимум на 1 градус выше средней. Такой прогноз сделали британские климатологи.

По данным метеорологического управления Великобритании, причиной жаркой погоды станет не только глобальное потепление из-за деятельности человека, но и такие феномены как Эль-Ниньо и Ла Нинья. Это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на климат.

Как правило, Эль-Ниньо наблюдается при западном направлении ветра, тогда в Западном полушарии становится теплее, влажнее, а давление снижается, в это время в Восточном полушарии становится суше и холоднее.

В случае с Ла Нинья все происходит с точностью до наоборот, при восточном ветре, а регионы «меняются» своими необычными погодными условиями.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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