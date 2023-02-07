В штате Нью-Йорк произошло землетрясение

В американском штате Нью-Йорк произошло самое сильное за последние 40 лет землетрясение. Об этом сообщает телеканал NBC.

Подземные толчки зафиксировали в северо-западной части штата. По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло к востоку от города Уэст-Сенека. Эпицентр залегал на глубине трех километров.

«В понедельник утром неподалеку от Буффало, штат Нью-Йорк, произошло землетрясение магнитудой 3,8, самое сильное из зарегистрированных в этом районе за последние 40 лет», – говорится в сообщении.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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